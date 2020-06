Déconfinement - Retour à l'école pour les maternelles ce mardi: ce directeur fait face à un nouveau casse-tête

Après un long confinement, les élèves de maternelles vont reprendre le chemin des classes ce mardi 2 juin. Les différents établissements vont ainsi devoir "gérer" ce nouvel afflux d'enfants tout en continuant à assurer les garderies.

Cinq jours après l’annonce du gouvernement, Ludovic, le directeur de l’école communale d’Hamois, a pris du recul. Il a bien fallu s’organiser. "Pour demain, on est prêt ainsi que pour la semaine prochaine. Cela s’est fait dans la précipitation suite aux informations très tardives", a-t-il confié.

Il reste toutefois des inquiétudes. A quelques heures de la rentrée, Ludovic va devoir combiner cours et garderie.

"J’ai beaucoup de personnel qui rentre en maternelles. Donc la garderie, c’est terminé pour ces enseignantes. D’autres donnent cours… J’ai très peu de personnes pour encadrer les garderies. Encore une difficulté supplémentaire", souligne-t-il.

Une circulaire que chaque école est libre d’interpréter comme elle l’entend. Un manque d’uniformité pour le directeur.

"Les parents qui ne sont pas d’une même école se donnent des informations qui ne sont pas les mêmes et s’inquiètent. Plus la structure est grande, plus c’est compliqué pour s’organiser", ajoute-t-il.

Mercredi, avant l’annonce, 95% des élèves de cet établissement avaient certifié leur présence. Ils ne seront plus que 80% demain.