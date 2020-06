Déconfinement: voici les 6 RÈGLES D'OR pour les contacts sociaux

La première ministre a édicté, lors d'une conférence de presse ce mercredi, les 6 "règles d'or" qui prévalent en matière de contacts sociaux lors de cette 3e phase du déconfinement qui débute le 8 juin. Dès cette date, la règle des 4 personnes est donc définitivement remplacée.

En ce qui vous concerne individuellement:

1. Les règles d'hygiène restent essentielles: se laver les mains régulièrement, ne pas faire la bise, ne pas se serrer la main. Cela prévaut toujours.

2. Faire ses activités un maximum dehors. Si ce n'est pas possible, veillez à ventiler un maximum.

3. Prendre des précautions supplémentaires pour les personnes à risque.

4. Les distances de sécurité restent d'application, sauf pour les personnes de votre propre foyer, les enfants de moins de 12 ans entre eux, et pour des personnes avec qui vous avez des contacts plus rapprochés, votre "bulle élargie". Et si vous ne pouvez pas les respecter, vous devez porter un masque.

Les deux dernières règles concernent directement les contacts sociaux que vous pourrez entretenir après le 8 juin:

5. Vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine en plus de votre foyer, c'est la "bulle personnelle élargie". Cette règle compte pour chaque personne, et ce droit est donc individuel. Ces personnes peuvent changer chaque semaine si vous le souhaitez. Cela permettra de continuer à limiter les contacts, et de savoir précisément avec qui vous avez eu des contacts plus rapprochés en cas de contamination.

6. Les réunions de groupe sont restreintes à 10 personnes, enfants compris, et cela vaut pour tous les types de réunion. Qu'elles aient lieu au domicile ou en dehors.