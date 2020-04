Déconfinement: voici les mesures pour les 3 premières phases (4-11 et 18 mai)

"Le déconfinement est une opération jamais réalisées dans l'histoire de notre pays. Notre pays n'a jamais dû se déconfiner. Le déconfinement dépend largement de l'évolution de la situation sanitaire. Notre travail se base sur des hypothèses, des prévisions, et personne ne peut prévoir avec certitude de quoi sera fait demain. Le virus a encore beaucoup de secrets à nous livrer, même si la recherche d'un vaccin continue de mobiliser toute la communauté scientifique", a d'abord déclaré Sophie Wilmès. "Rien n'est gravé dans le marbre, et certainement pas les échéances".

Phase 1A: 4 MAI



Le télétravail reste la norme.

Pour les industries et services entre professionnels et entreprises, le télétravail reste la norme dans la mesure du possible. Le Groupe des 10 a validé un code de bonnes conduites. On pourra pallier l'absence de distance de sécurité par le port du masque mais pas seulement

Les magasins de tissus et merceries pourront rouvrir leurs portes

L'activité physique permise avec DEUX personnes qui ne font pas partie de votre foyer. Donc, la règle actuelle qui vous permet de vous promener ou de faire du sport avec une personne qui ne fait pas partie de votre foyer est élargie à deux personnes.

On pourra pratiquer d'autres activités sportives en respectant les distances de sécurité: athlétisme, pêche, golf, kayak, athlétisme, etc. Bien entendu, pour l’ensemble de ces sports pratiqués à l’extérieur, s’ils nécessitent une infrastructure, l’accès aux douches communes, aux vestiaires ou encore aux cafétarias restent interdites.

Phase 1B: 11 MAI

Réouverture de tous les commerces



Dès le 11 mai, tous les commerces peuvent rouvrir sans discrimination. Des conditions strictes devront être respectées et doivent encore être discutées autour de trois thèmes: organisation du travail, accueil des clients, limitation à l'accès pour éviter la surcharge.

Phase 2 - 18 MAI

Les mesures suivantes s'envisagent en fonction de l'évolution de la situation. Mais pas de certitude.

- Réouverture progressive des écoles

- Reprise d'activités des coiffeurs sous conditions

- Toujours pas possible pour l'horeca et autres lieux susceptibles de brasser du monde.

- Ouverture de musées aussi sous conditions

- Accueillir des gens à son domicile

- Davantage de personnes pouvant participer aux mariages et enterrements

- Organisation d'excursions à la Côté, dans les Ardennes ou encore dans sa seconde résidence