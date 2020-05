Déconfinement: voici toutes les dates à connaître

Les autorités ont établi un calendrier du déconfinement progressif qui s'étale sur plusieurs semaines.

Le port du masque dans les transports n'est pas la seule mesure à entrer en vigueur ce lundi. Les usines vont notamment redémarrer. En ce qui concerne les commerces, ils pourront rouvrir sans exception à partir du 11 mai. Le déconfinement débute ce lundi 4 mai 2020, mais attention, il sera progressif.

En vigueur dès ce lundi 4 mai

Le port du masque devient obligatoire pour les personnes ayant plus de 12 ans dans les transports en commun.

Au niveau économique, le télétravail restera la norme, mais les industries pourront reprendre leurs activités, notamment les merceries.

Quant à l’activité physique, elle sera élargie à 2 personnes (en plus de celles qui vivent sous le même toit), à condition, toujours, que les distances de sécurité soient respectées. Par ailleurs, les sports à l’air libre et sans contact seront permis comme le jogging, la pêche, le tennis, ou encore l’athlétisme. (En savoir plus)

En vigueur dès le lundi 11 mai

Une semaine plus tard, on passe à un échelon supérieur. C’est au tour des commerces de rouvrir sans aucune distinction de taille, à condition que les clients puissent faire leurs achats en toute sécurité.

En vigueur dès le 18 mai

La troisième étape débutera le lundi 18 mai. Les coiffeurs et les musées pourront ouvrir sous réserve que les distances sociales soient applicables.

Et puis, c’est la reprise en douceur de la vie sociale, avec la possibilité d’organiser des réunions privées à domicile; d’inviter plus de convives aux mariages et enterrements ; et de pratiquer un sport en extérieur avec plus de 2 personnes.

Et puis surtout, c’est le retour sur le banc de l’école des élèves de 6e primaire et de dernière année du secondaire. Dans un second temps, le 25 mai, ce sera au tour des élèves de 1ère et 2ème année de primaire et de 2ème secondaire de faire leur retour.

En vigueur dès le 8 juin

La dernière phase commencera le 8 juin, avec une possible réouverture des cafés, des bars, des restaurants et ou encore des cinémas. Cette étape est encore hypothétique et devra être réévaluée en fonction de l’évolution de l’épidémie.