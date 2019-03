Découvrez à quoi ressemblera l'éclairage du FUTUR sur les autoroutes wallonnes (vidéo)

La Wallonie veut un éclairage intelligent et connecté sur ses autoroutes. C'est l'ambition du "Plan Lumières 4.0" présenté cette semaine par le ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio et la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures (SOFICO). Ce plan débutera cette année et s'étalera sur 20 ans, pour un coût total de 600 millions d'euros.

Le ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio et la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures (SOFICO), ont annoncé mercredi l'attribution du contrat de conception, de modernisation, et de gestion des équipements d'éclairage des grands axes (auto)routiers de la Région wallonne, au consortium LuWa composé de Citelum (mandataire), Luminus, CFE et DIF.

Les autoroutes wallonnes seront les premières autoroutes intelligentes et connectées d'Europe. En pratique, les points lumineux seront équipés de différents systèmes de télégestion et de capteurs. L'intensité lumineuse sera modulée selon le trafic et selon les cas de figures: adaptation aux conditions météorologiques, éclairage différencié des bretelles, des passages pour piéton, éclairage avertissant un conducteur à contre-sens, etc. Le nouveau centre PEREX, de gestion et de surveillance du trafic situé à Daussoulx, pourra également contrôler la situation à distance en cas de nécessité.

Le nouvel éclairage sera orienté vers l'utilisation de matériel pérenne et durable, en lieu et place de lampes de sodium obsolètes. Les luminaires LED et la variation d'intensité qui en découle permettront une économie de 76% d'énergie, soit une réduction 166.000 tonnes de CO2 et de 1,3 million de kWh.

Le ministre Di Antonio et la SOFICO ont également annoncé que la mise en oeuvre du plan permettra la création de 400 nouveaux postes, et la dispense de 100.000 heures de formation organisées avec les Missions Régionales pour l'Emploi (MIRE). Une partie du montant des Redevances de Disponibilité Brutes, sera reversée aux entreprises d'insertion et recrutement de personnels via des Entreprises de Travail Adapté.

Ce projet représente un budget de 600 millions d'euros sur 20 ans, financé par la SOFICO. Il permettra de remplacer l'ensemble du système d'éclairage et de le rendre beaucoup plus performant avec une enveloppe budgétaire identique à celle aujourd'hui consacrée à ce poste. Dans le cadre de ce projet, la SOFICO bénéficiera de l'assistance du Service public de Wallonie (SPW) pour les missions techniques liées au projet. Ce Plan Lumières 4.0 est une des étapes d'un vaste plan ITS (système de transport intelligent) actuellement mis en place par la SOFICO pour développer les autoroutes "intelligentes" de demain.