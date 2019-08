Découvrez la balade du parc de Furfooz et ses grottes qui ont servi aux hommes préhistoriques (vidéo)

Découvrir des sites naturels hors du commun vous passionne? Cette semaine, RTL INFO vous aide à découvrir des lieux wallons exceptionnels avec la série de reportages "Les balades de l'été". Nous poursuivons ce mardi en province de Namur avec la balade du parc de Furfooz, près de Dinant. Vous pouvez télécharger le fichier GPX du parcours en bas de l'article.

Cette balade se déroule dans le parc naturel de Furfooz: 50 hectares riches en faune et en flore. Cette promenade domine à plusieurs endroits la Lesse et sa vallée. Elle offre aux promeneurs des points de vue fabuleux sur le cours d'eau, qui entoure l'ensemble du domaine.



Au fil des siècles, la Lesse a creusé le massif rocheux. Ce trou dans la falaise est le fruit de ce long travail.



La promenade nous emmène à la découverte des grottes de la réserve. Elle en compte des centaines.





Celle-ci a servi de refuge aux hommes préhistoriques. "Ils s'en servaient comme lieu de repos et lieu de vie. C'est une grotte où on a retrouvé énormément d'objets préhistoriques", explique Christophe Goffin, conservateur de la réserve naturelle de Furfooz.



Sur le parcours, un chemin sinueux mène au fond de la vallée. En 2010, 8.400 personnes l’ont emprunté. L'an dernier, ils étaient 13.300 de plus. "Nous venons de la Loire en France, d'un petit village qui a la même verdure, la même intensité lumineuse. C'est magnifique", confie un promeneur français.



Un tourisme local florissant



Nous avons rencontré Florence. Elle vit du tourisme dans cet endroit paradisiaque. Il y a 5 ans, elle a ouvert sa brasserie en bord de Lesse. Depuis lors, son chiffre d’affaires ne cesse de grimper. Il avoisine aujourd’hui les 93.000 euros.



La jeune entrepreneuse vient de décrocher un prix du développement durable. "Je vise le zéro déchet, je favorise l'économie locale, puisque j'achète principalement dans les fermes locales", explique-t-elle.





Les entrées servent à entretenir le site



Le chiffres d’affaires est similaire pour l’association qui gère la réserve. Les quelques euros réclamés à l’entrée du domaine permettent de financer son entretien.



Rémunérés, des bergers encadrent par exemple les chèvres et moutons sur le site. Ces bêtes sont chargées de débroussailler les pelouses calcaires. "Nous ce qui nous intéresse en tant qu'association de conservation de la nature, c'est une végétation vraiment courte", indique le conservateur Christophe Goffin.





Les informations pratiques







La balade de Furfooz:

3 kilomètres et 200 mètres.

À réaliser en moyenne en 1h30.



Le parcours présente un niveau de difficulté moyen. Il est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Notez qu'il est inaccessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.



CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PARCOURS EN FICHIER GPX



(Il s'agit d'un fichier Zip, décompressez-le pour obtenir le fichier GPX. Ensuite vous devez avoir une application permettant d'ouvrir les fichiers GPX pour afficher les coordonnées GPS)