Découvrez les vagues de SENSATIONS de David Martin, le chef de l’année 2019: "Je ne supporte pas que le client s’ennuie" (vidéo)

Le guide gastronomique Gault et Millau a désigné David Martin, chef de l'année 2019. David Martin est bien connu sur RTL TVI, il anime les émissions culinaires Martin bonheur. Il est aussi le chef du restaurant "la Paix" à Anderlecht. Laxmi Lota y a présenté pour le RTL Info 13H, un menu emblématique qui représente bien David Martin.

David Martin, le chef de l’année, nous a proposé trois plats. En entrée, une tartelette au caviar. Cette tartelette simple et efficace, c’est un peu son côté tranchant japonais.

"Un côté tranchant qui s’identifie avec quelque chose de pure, de simple où la technique disparaît derrière le plat. Donc c’est assez technique en apparence mais à la dégustation, c’est très simple", explique David Martin.





Quand la technique disparaît derrière le plat

En plat principal, le chef présente un bœuf confit au vinaigre. Là on retrouve son parcours gourmand de la France à la Belgique. "Ça c’est vraiment le plat qui lie les deux pays puisqu’en France, c’est la Daube de bœuf et en Belgique, c’est la carbonnade. Alors quel plat pouvait s’identifier le mieux à la réunion des deux pays, c’était le bœuf confit", précise le chef.

Enfin en dessert, c’est un citron soufflé chaud-froid. Souffler le chaud et le froid en cuisine pour surprendre?

"J’aime les vagues de sensations dans un menu. Je n’aime pas m’ennuyer donc je ne supporte pas que le client s’ennuie. Donc, j’aime que l’on passe de la fraîcheur, de l’acidité à la gourmandise avec un petit peu d’amertume comme dans le citron, c’est quand même important de ne pas s’ennuyer", confie David Martin.

La prochaine étape pour le chef de l’année, c’est de tenter d’obtenir un deuxième macaron dans le guide Michelin. La réponse, ce sera le 19 novembre prochain.





Le prix plaisir pour toutes les bourses

D'autres prix ont été attribués par le Gault et Millau. Le prix "plaisir" notamment qui récompense le meilleur rapport qualité-prix. Pour la Wallonie, c'est le restaurant "Attablez-vous" à Namur qui l'emporte.

"Il ne faut pas être trop cher. Il ne faut pas prendre les gens pour des pigeons, il faut être juste et honnête. On fait du mieux qu’on peut à un prix honorable. Et moi, je veux faire plaisir à un maximum de gens et offrir la possibilité à toutes les bourses de venir manger chez moi. Les gens peuvent se faire plaisir avec un lunch à 30 euros, un menu à 38 euros mais aussi un autre menu à 80 euros. Tout le monde peut y trouver son compte", détaille son chef Charles Jeandrain, au micro de Gauthier Falke.