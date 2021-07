Naissance: voici les prénoms les plus populaires en 2020

Olivia est, pour la deuxième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Arthur est le prénom le plus populaire chez les garçons pour la troisième année de suite.

L’Office belge de Statistiques, Statbel, a sorti les tops des prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés en 2020, en Belgique. Et Olivia est donc le prénom féminin le plus donné aux nouveau-nés l’année dernière. Emma est juste derrière, suivie de Mila. 548 bébés ont été appelés Olivia, soit 103 de moins que l’année précédente et à peine 19 de plus que les 529 bébés qui ont reçu Emma comme prénom. Emma était le prénom le plus populaire chez les filles depuis 2003 et pourrait bien le redevenir si la tendance se confirme. Mila complète le podium pour la deuxième année de suite.

Le top 10 complet des prénoms de filles en 2020:

1 Olivia

2 Emma

3 Mila

4 Louise

5 Lina

6 Alice

7 Sofia

8 Mia

9 Anna

10 Juliette

Des différences régionales

Il y a de petites différences entre les régions : si Emma est en tête en Wallonie, à Bruxelles, ce sont les Sofia qui dominent suivie par Lina et Nour.

Côté garçon, Arthur triomphe. 587 enfants ont reçu ce prénom. Il est à la mode depuis quelques années déjà et arrive pour la troisième fois en tête du top 10 qui recense les mêmes prénoms que l’année précédente, dans un ordre différent. Arthur est suivi par Noah et Jules.

Le top 10 complet des prénoms de garçons en 2020:

1 Arthur

2 Noah

3 Jules

4 Louis

5 Lucas

6 Liam

7 Adam

8 Victor

9 Gabriel

10 Mohamed

Dans la Capitale, c'est Mohamed qui est le prénom le plus fréquemment donné, suivi par Adam, Amir, Yanis et Gabriel. Ce dernier prénom est par contre le plus donné aux petits wallons.

Certains prénoms gagnent également du terrain dans le top 100 national : comme Alba, Capucine et Lea. Enfin, si on prend toute la population belge, bébés comme adultes, les prénoms les plus courants sont Jean et Maria.

Le top 10 des prénoms des hommes, tous âges confondus:

1 Jean

2 Marc

3 Patrick

4 Luc

5 Michel

6 Philippe

7 Jan

8 David

9 Mohamed

10 Thomas

Le top 10 des prénoms des femmes, tous âges confondus:

1 Maria

2 Marie

3 Martine

4 Nathalie

5 Monique

6 Anne

7 Rita

8 Nicole

9 Christine

10 Anna