Déguisé en client, cet agent de sécurité surveille les voleurs dans les magasins: voici à quoi il les reconnaît (vidéo)

Les vols à l'étalage augmentent en fin d'année. En cette saison, les agents de sécurité surprennent parfois jusqu'à 8 vols par jour. Ils ont coûté 500 millions d'euros aux commerçants en 2017.

Nos reporters Mélanie Renda et Bruno Spaak ont suivi des équipes spécialisées dans la sécurité. En général, les agents se mettent dans la peau d'un client et déambulent dans les allées des magasins avec un panier qu'ils remplissent, l'air de rien. En réalité, ils surveillent les voleurs potentiels. "Quand la personne regarde à droite, à gauche, quand elle regarde le vendeur, elle regarde s'il y a des caméras,… Tous ces gestes trahissent la personne qui veut voler", explique l'un de ces agents au micro de RTL INFO. Pendant la période des fêtes, cet agent surprend 7 à 8 voleurs par jour, soit plus de 20% par rapport au reste de l'année.

Les produits alimentaires sont les plus prisés, surtout la viande. "Ils nous disent souvent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qu'ils ne parviennent pas à payer la viande", poursuit l'agent. "80% des voleurs sont ceux qui volent par nécessité", révèle également Arnaud De Turck, directeur des opérations magasin chez Securitas.

Après l'alimentation, les produits volés sont les produits électroniques et les vêtements. 17% des vols dépassent les 100 euros.

Autre produit prisé par les voleurs: le parfum. "Ici, dans ce magasin, les vols sont limités par les vitrines qui protègent nos articles mais ce n'est pas le cas partout", explique Liliane Eissaoui, cheffe de district d'une parfumerie.

En 2017, les pertes liées aux vols à l'étalage ont coûté 500 millions d'euros aux commerçants.