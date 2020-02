Les magasins de déguisements de plus en plus prisés: pourquoi le Belge aime-t-il se costumer?

C'est la semaine de tous les carnavals. Et si vous ne l'avez pas célébré ces jours-ci, c'est qu'il arrive un peu plus tard dans votre commune. En tout cas, le Belge aime se déguiser. Le secteur se porte plutôt bien.

Dans un magasin de déguisements à Courcelles, les clients peuvent trouver toute une série de chapeaux, masques, costumes et accessoires. Sans oublier les traditionnels confettis. Des milliers de pièces qui sont stockées jusqu’au grenier.

Pour le gérant, Jean-Paul Moreau, le carnaval dure six mois par an."Certaines cavalcades se déroulent en juillet-août. Donc, on vend des costumes vraiment toute l’année. Car après les carnavals, il y a encore Halloween et les fêtes de fin d’année", souligne le responsable de ce magasin spécialisé en festivités.

Un chiffres d'affaires entre 50.000 et 100.000 euros

Le chiffre d’affaires de cette boutique pour le carnaval est de 50.000 à 100.000 euros. Le prix d’un déguisement varie entre 15 et 50 euros. "On met le prix qu’il faut pour faire plaisir aux enfants. C’est leur moment à eux", confie une cliente.

Le carnaval fait tourner le magasin et surtout le site internet qui a doublé le chiffre d’affaires. L’export va jusqu’au Canada. Et les articles sont tous produits en Chine. "Tout vient de là-bas parce que c’est notre consommation qui oblige ça. On veut tout au moins cher, donc on est obligés de faire venir de ces pays-là la marchandise", indique Jean-Paul Moreau. Chez ce grossiste, les déguisements connaissent une hausse de 30% chaque année

"Tout le monde a besoin d’un peu changer de vie un instant"



Il faut dire qu’ils apportent un peu de magie en toute saison. Des soirées costumées, en discothèque ou des mariages à thème: le marché s’est élargi.

"Cela permet peut-être un peu aux personnes de lâcher prise. Tout le monde a besoin d’un peu changer de vie un instant. Et cela ne peut faire que du bien au moral", estime Hugo Luisi, gérant d’un magasin spécialisé en festivités à Lodelinsart.