Les facteurs ont exceptionnellement délaissé leurs vélos et mobylettes considérés comme trop dangereux.

Depuis plusieurs jours, nous connaissons des températures glaciales. Bien que nous ne puissions pas parler de vague de froid, il est clair que nous faisons face à une situation météorologique exceptionnelle. Ce froid a causé beaucoup d'embarras et notamment pour les facteurs. Leurs tournées ont été retardées.

Ça réchauffe le cœur

Au centre de tri de Belgrade à Namur, on s'affaire à ce que tous les colis puissent trouver rapidement leurs destinataires. À 7h ce matin, une trentaine de facteurs étaient à l'œuvre. Pour la plupart, ils étaient debout depuis le milieu de la nuit. Dès 9 h, ils devront affronter le froid polaire pour leur célèbre tournée. Aujourd'hui, le thermomètre affiche -9°C. Il est donc essentiel de s'adapter, comme nous l'explique Jonathan: "On met des couches supplémentaires, des mitaines, un manteau qui tient bien chaud, un bonnet. Le percepteur nous offre un bol de soupe avant la tournée et au retour. En rentrant, ça fait plaisir après 3,4 heures dans le froid. Ça réchauffe le cœur".

Considérés comme trop dangereux par ce temps, les vélos et mobylettes sont pour l'instant rangés au garage. Tout se fait désormais par camionnette pour distribuer les colis.

À noter que cet épisode de froid polaire semble toucher à sa fin. Les températures devraient remonter à partir de ce samedi. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et compris entre 0 et -2 dans le nord de la Campine où il y aura encore assez bien de neige. Ailleurs, le mercure passera la barre de 0 degré et atteindra même localement +2 degrés.

