Déjà qualifiée, la Belgique battue par la Croatie dans son dernier match de poules

Déjà qualifiée pour les 8e de finale, la Belgique, 23e mondiale, a été battue 3-1 par la Croatie, 10e nation mondiale, dans son 3e match de groupe aux Championnats du monde de tennis de table par équipes à Chengdu, lundi en Chine. La Croatie, qui était aussi déjà qualifiée avant ce duel, termine à la 1e place de la poule 7, devant la Belgique.

Cédric Nuytinck (ITTF 104) a décroché le point belge en s'imposant 3-2 (11-8, 11-8, 9-11, 10-12, 11-9) face à Andrej Gacina (ITTF 25). Martin Allegro (ITTF 96) et Adrien Rassenfosse (ITTF 171) ont eux été battés. Allegro s'est incliné 3-2 (11-3, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7) contre Filip Zeljko (ITTF 79), Rassenfosse a été dominé 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-4) par Tomislav Pucar (ITTF 52). Nuytinck a perdu son second duel 3-1 (10-12, 11-8, 12-10 en 11-7) face Zeljko. La Belgique avait assuré sa qualification pour les 8e de finale grâce à ses victoires 3-0 sur Singapour (ITTF 26) et 3-1 sur Taiwan (ITTF 7). La Croatie avait, elle, battu Singapour 3-2 etTaiwan 3-1. La phase de groupes se terminera mardi. Le tableau final commencera dès mercredi, avant les finales prévues le 8 octobre pour les dames et le 9 octobre pour les messieurs. Lors des Mondiaux 2018 à Halmstad, en Suède, la Belgique a été battue au premier tour du tableau pour les places 13 à 20. L'équipe masculine belge avait été vice-championne du monde en 2001 à Osaka et atteint les demi-finales des Mondiaux 1991 à Chiba, aussi au Japon.