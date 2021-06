Delfine Persoon annoncera son retour dans la course mondiale vendredi

(Belga) Le réveil de la boxe en Flandre occidentale, où elle est plongée depuis de longs mois dans le coma par la pandémie de covid-19, est annoncé. Non pas à Izegem, la place forte du noble art dans cette province, mais pas tellement loin: à Eernegem - Ichtegem.

Ce sera le samedi 3 juillet à partir de 19 heures à la salle "Klokkeputten" du Centre Sportif d'Eernegem. Le mérite en revient au Boxing Team Houtland, ainsi qu'aux autorités communales de la localité qui appuient son initiative. Une conférence de presse dévoilera tous les détails de cette réunion vendredi après-midi à Herseaux. On sait cependant déjà que l'ancienne championne du monde WBC Delfine Persoon (36 ans, 44 victoires, 3 défaites), absente depuis son deuxième échec mondial face à l'Irlandaise Katie Taylor, le 22 août 2020 à Brentwood, en Angleterre, effectuera à cette occasion son grand retour dans la course au titre mondial des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg). Elle affrontera en dix rounds la Russe Elena Gradinar (30 ans, 10 victoires, 1 défaite) en demi-finale, avec pour enjeu le titre Intercontinental IBO (International Boxing Organization) qui est vacant. La Britannique Terri Harper (24 ans, 11 victoires, 0 défaite, 1 nul), détient pour sa part les ceintures mondiales WBC et IBO de la catégorie. Giovanni Techel, 24 ans, invaincu en huit combats, tous victorieux, et Nabil Messaoudi, 22 ans, également invaincu (4 combats, 4 victoires), se disputeront eux le titre de champion de Belgique des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg). Enfin, Filiep Tampere, l'agent de Techel, fera débuter trois de ses protégés: le super-plume Léonardo Strynckx, le super-moyen (entre 73,028 et 76,205 kg) Robin Barbiaux, et le mi-lourd (entre 76,205 et 79,378 kg) George Thibault, opposé à Sadaam Da Silva Caetano, qui tentera de poursuivre sur la lancée de ses deux premiers combats victorieux.