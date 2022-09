Delhaize annonce un préavis de grève après l'échec des négocations

Les syndicats socialistes et libéraux ont déposé un préavis de grève au sein du groupe de supermarchés Delhaize après l'échec des consultations sociales, rapporte De Tijd lundi soir.

Une réorganisation a eu lieu chez Delhaize en 2019 pour faire fonctionner les magasins plus efficacement. Des équipes polyvalentes ont notamment été créées pour déployer du personnel de manière plus flexible. En outre, une équipe volante a été créée pour pallier les absences dans les magasins. Cependant, les syndicats chrétiens et libéraux n'étaient pas satisfaits de cette nouvelle approche et n'ont pas signé la convention collective. Le Setca-BBTK, lui, y a adhéré dans un premier temps, mais s'est rétracté au printemps.

Lundi, une réunion de conciliation a eu lieu, mais n'a pas eu de succès. Les syndicats et la direction n'ont pas pu se mettre d'accord sur la convention collective existante. Une proposition alternative du CGSLB-ACLVB a également été rejetée. Le Setca-BBTK et le CGSLB-ACLVB ont donc déposé un préavis de grève qui expirera sous deux semaines.

La grève suivra si aucune solution n'est trouvée dans ce délai.