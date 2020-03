Des supermarchés ouvrent leurs portes plus tôt pour accueillir exclusivement les seniors: "C'est une bonne chose"

Le groupe Delhaize va donner la priorité aux plus de 65 ans dès mardi entre 08h00 et 09h00. La chaîne de supermarchés va également n'autoriser qu'un client par 15 mètres carrés."Nous comptons sur la solidarité et la compréhension de nos clients et leur demandons de ne pas venir au magasin" pendant l'heure réservée aux plus de 65 ans, indique l'enseigne.

Delhaize introduit également un nombre maximal de clients au même moment dans le magasin. La règle sera d'un client par 15 mètres carrés, pour pouvoir l'adapter en fonction des différents formats de la chaîne (supermarchés, AD, Proxy, ...). De règle générale, un maximum absolu de 150 personnes est fixé pour les plus grands magasins.

Ces nouvelles mesures sont d'application depuis ce mardi matin dans les supermarchés, et sont vivement conseillées pour les franchisés également. Pour s'assurer que tout se passe dans le calme, des vigiles garderont les entrées des magasins. Delhaize appelle aussi à se rendre seul au magasin pour éviter des présences inutiles.

