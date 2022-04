Delhaize rappelle des merguez d'agneau dont la date de péremption est erronée

(Belga) La chaîne de supermarchés Delhaize rappelle des barquettes de merguez d'agneau en raison d'une date de péremption erronée, indique samedi par communiqué l'enseigne au lion.

Il s'agit des merguez 100% agneau Celtic de la marque Delhaize avec pour code EAN 2250491003808 et, qui porte comme numéro de lot le 146311. La viande a été commercialisée entre le 5 et le 7 avril 2022. Sur certains produits, il est possible que la date limite de consommation soit fixée au 11 mai 2022. Or la date de péremption correcte est le 11 avril 2022. Delhaize demande donc à ses clients d'être particulièrement attentifs à la date de péremption et à ne pas consommer le produit au-delà du 11 avril. "Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité", souligne la société Delhaize, qui tient à s'excuser pour les désagréments occasionnés. Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au service clients de Delhaize au numéro gratuit 0800/95 713. (Belga)