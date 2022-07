Delhaize retire un rôti de filet de dinde du marché pour présence de salmonelle

(Belga) En collaboration avec l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), Delhaize a décidé de retirer du marché son rôti de filet de dinde ficelé en raison de la présence de salmonelle. L'enseigne demande à ses clients de ne pas consommer le produit et de le ramener au magasin, où ils seront remboursés.

Le produit (code EAN : 2223870000000) est commercialisé depuis le vendredi 29 juillet et a une date de péremption fixée au 07 août. Delhaize ajoute avoir déjà retiré des rayons tous les produits concernés et avoir renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité, ajoute la chaîne de magasins. (Belga)