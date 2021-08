Mercredi, c'est la rentrée: nous avons rencontré les enfants chez le coiffeur, à la papeterie et dans un parc (vidéo)

Des écoliers se font une beauté dans ce salon de coiffure de Gosselies, près de Charleroi. Le premier jour en 4ème primaire mérite une tête bien faite. Pour ses cheveux, ce sera sans bouclettes pour Cleo, 8 ans : "C’est un petit moment important, pour être jolie, se faire des copains jolis aussi. Pour me détendre aussi et libérer les esprits avant la rentrée."

Presqu’un incontournable, le passage chez le coiffeur a du succès. Les petits clients viennent par dizaines en cette veille de grand jour. "C'est une tradition, faut être beau. Les parents viennent les derniers jours, au dernier moment, pour que les enfants soient beaux", s'en amuse Christophe Neri, coiffeur. "Mes enfants sont impatients, on attend depuis longtemps la rentrée. C'est l'occasion de passer la journée rapidement, c'est sympa", explique cette maman qui patiente chez le coiffeur avec ses deux bambins.

Autre rush : les fournitures scolaires. Dans le rayon papeterie d'un magasin, un garçon lit la liste des instruments à acheter: "Une latte, 2 surligneurs, un crayon gris...". Son papa est à ses côtés : "C'est très stressant parce que c’est le dernier jour qu’on a reçu ça". Non loin, une jeune maman, son bébé endormi sur son ventre : "C’était fort chargé. Un petit bout qui est arrivé, On n’a pas eu le choix de s’y prendre maintenant", dit-elle. A l’avance ou en retard. Il faut de toutes façons s’y coller : "On a pris le basique: farde, bloc de feuilles, crayons, il n'y a pas encore de liste, on improvise", dit une autre maman.

Instant relax au parc. Pour une rentrée zen. Loin du stress des préparatifs, des files dans les boutiques. "Je suis tranquille, j’évite les magasins et je viens me détendre avec ma fille. Mon fils se balade dans son coin, lui il a 12 ans, il est moins pressé de rentrer", témoigne-t-elle.

Nous rencontrons trois jeunes filles : "Demain c'est la rentrée, pour tout le monde. On profite des derniers moments, puisqu’il y a le soleil. Donc c’est génial", se réjouit l'une d'entre elles. Le soleil, ce petit farceur est de retour pour accompagner les écoliers de demain qui se font des souvenirs jusqu’à la dernière minute.