Dénonciations, contrôles, patrouilles : "La tolérance zéro est de mise mais il faut faire preuve de bon sens", dit la police (vidéo)

Pour faire respecter les mesures sanitaires, la police a prévu des renforts. "Nous croisons les doigts pour que la population respecte un maximum les consignes", espère Vincent Bray, chef de corps de la zone Sécova, dans la région de Liège. Quelques jours après les polémiques liées à une intervention policière dans une habitation privée à Lasne, le chef de corps a dit compter sur "le professionnalisme de [ses] collègues pour gérer les éventuels événements cette nuit". "Une nuit particulière, certes, mais comme beaucoup d'autres", a-t-il indiqué.





La police reste attentive aux dénonciations: "Nous irons vérifier sur place"

A la question de savoir si les policiers allaient patrouiller et/ou suivre les appels de dénonciations, le chef de corps a rappelé qu'une surveillance était de toute façon de mise. "On a des équipes sur le terrain, on espère en suffisance, qui vont patrouiller, a-t-il décrit tout en admettant rester ouvert à toute dénonciation. Si le centre de communication reçoit des appels concernant des lock down party localisées, nous irons faire des vérifications nécessaires et, en accord avec le magistrat de garde, nous verrons si nous intervenons ou pas".

Les policiers appliqueront-ils la tolérance zéro? "[Elle] est de mise mais il faut faire preuve de bon sens", a répondu le chef de corps, rappelant que les interventions policières de ce type "sont toujours guidées par les magistrats de garde".