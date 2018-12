Les dépannages mieux balisés sur les routes wallonnes: voici ce qui changera dès janvier 2019

Les dépannages sur les autoroutes wallonnes, et les nationales importantes, seront bientôt mieux "balisés". Dès le mois de janvier, il sera possible de passer par le numéro des urgences, le 112, pour contacter le dépanneur le plus proche. Ce qui permettra de dégager au plus vite la chaussée. Un tarif unique devrait aussi être appliqué.

Vous êtes en panne ou victime d’un accident sur une autoroute wallonne, ou sur l’une des 17 portions de nationales les plus importantes. Aucune obligation, mais à partir du 2 janvier, pour solliciter l’intervention du dépanneuse, les autorités vous demandent de composer le numéro 112.

"Vous appelez les services de police qui arriveront pour les constatations. Ceux-ci appelleront leur centrale qui appellera à son tour la SIABIS, qui va mandater le dépanneur le plus proche", explique David Mollet, dépanneur de Court-Saint-Etienne.



La plateforme informatique SIABIS+ permet de localiser le dépanneur le plus proche et disponible. Objectif: libérer dès que possible les voies de circulation.

Avec ce recours au numéro d’appel 112, les porteurs du projet espèrent que le dépanneur atteigne le véhicule concerné et son propriétaire dans les 25 minutes.

"S'il est couvert, l'assurance prend le relais directement. Le véhicule est transféré vers le garage du client. Si ce n'est pas le cas, on l'invite à venir payer sa facture et ensuite le véhicule est transféré", ajoute David Mollet.



Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par un contrat d’assistance, pour éviter les abus : introduction dès le 2 janvier d’un tarif de dépannage unique. 150 euros la journée en semaine.

225 euros la nuit le weekend et les jours fériés.