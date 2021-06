Deux tests PCR gratuits. C’est ce qu’a promis le gouvernement pour les départs en vacances. Qui peut les obtenir ? Comment procéder? RTL INFO répond à vos questions.

Dès le 1er juillet, toute personne séjournant en Belgique âgée de 6 ans ou plus et qui veut entreprendre un voyage vers l'un des pays de l'UE devra prouver, via le certificat belge "covid safe" qu'elle est protégée contre le coronavirus et ainsi faciliter ses déplacements.

Trois types de certificats co-existent: un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d'un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) et un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test).

Le gouvernement s'était engagé à proposer deux tests gratuits aux personnes n'ayant pas encore eu l'occasion de se vacciner. Ceux-ci seront donc disponibles à partir du 28 juin.

Qui peut bénéficier de ces tests ?

Tous les Belges de plus de 6 ans n’étant pas encore totalement vacciné pour diverses raisons:

Vous avez pris rendez-vous pour votre vaccination mais vous n’avez pas encore reçu la première dose ou même la deuxième

Ve délai après les deux doses n’est pas suffisamment long pour une protection optimale

En revanche, ceux qui ont refusé la vaccination ne peuvent bénéficier de ces tests gratuits.

Comment les obtenir?

- Demander les codes

Depuis ce samedi, vous pouvez vous rendre sur le site masante.be et demander un code pour un test PCR. Une fois identifié et après avoir référencé votre numéro de téléphone et adresse mail, vous recevez ce code par sms et par mail pour vous faire tester gratuitement.

Vous pourrez faire ce test dès demain. Et non pas le 1er juillet comme indiqué sur le site, nous confirme le cabinet de Frank Vandenbroucke.

- Prendre le RDV du test

Deuxième étape: la prise de RDV de votre test. Choisissez votre centre sur le site masante.be. Au moment de la réservation en ligne, il faudra indiquer ce code. Mais attention ce code n’est valable que 10 jours. Il faut donc vérifier à l’avance les créneaux disponibles dans le centre avant de faire la demande.

Où peut-on donc se faire tester ?

Il est possible de se faire tester dans tous les centres de triage et de test, les laboratoires privés ou les laboratoires hospitaliers. La gratuité ne concerne que les tests PCR. Les tests antigéniques sont quant à eux payants