Départs en vacances: une journée chargée sur les routes

Les vacances de carnaval et la transhumance vers les pistes de ski débutent. Si vous prenez la route, Touring d'attend à un trafic un peu plus dense ce samedi matin sur notre réseau routier.

En Belgique, le trafic sera dense avec embouteillages possibles ce samedi matin. En France, Touring prévoit ce samedi une circulation très difficile dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. La journée est classée 'rouge'. Ailleurs en France, Touring prévoit une circulation fluide. Les heures de pointe sont établies entre 9h et 17h.

En Allemagne, Touring s'attend à beaucoup de trafic avec un risque d’embouteillages dans le sud. La journée est classée 'orange' en direction de l’Autriche et de la Suisse. Le trafic devrait être dense entre 10h et 18h. Samedi est une journée à circulation dense en Suisse et en Autriche. La journée est classée 'orange'.

Ce dimanche, Touring prévoit une circulation fluide.