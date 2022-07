Départs en vacances: voici où des embarras de circulation sont attendus ce week-end

Ce week-end marque le début des congés du bâtiment et des vacances scolaires dans de nombreuses régions, notamment en France. En raison de cette première grande vague de départs, les routes européennes seront très chargées, avertit mardi Touring. Dans le sens des départs et du sud de l'Europe, la journée de samedi sera d'ailleurs classée rouge.

Le vendredi 8 juillet, Touring prévoit une circulation difficile avec quelques ralentissements (orange) dans la plupart des régions européennes. "Le samedi 9 juillet, la circulation en Europe sera très difficile avec de gros embouteillages (rouge) en direction du Sud. Dimanche, la circulation sera fluide (vert), excepté dans quelques régions.

Le dimanche 10 juillet, seule la Suisse connaîtra des embarras de circulation (rouge). Pour les retours, on prévoit une circulation dense uniquement en Suisse durant ce week-end", précise l'association. Selon Touring, la circulation sera particulièrement dense en Belgique vendredi après-midi et samedi matin, avec des embouteillages en direction de la côte, sur la E411 vers les Ardennes et sur la E19 et la E17 en direction de Paris (orange). La circulation sera également très dense toute la journée de vendredi sur le ring de Bruxelles et dans les environs d'Anvers et Liège.

En France, Touring s'attend vendredi à une circulation très difficile entre 15h00 et 20h00 avec de longs bouchons (rouge) sur l'A10 entre Orléans et Tours et sur l'A7 entre Lyon et Orange alors que l'association prévoit quelques ralentissements (orange) ailleurs sur le territoire français. Samedi, la journée est classée rouge dans toute la France. En Allemagne et en Autriche, les journées de vendredi et samedi sont classées orange. En Suisse, le trafic - pour les départs et retours - sera dense samedi et dimanche avec des embouteillages importants (rouge). En Italie et en Espagne, la journée de samedi est classée rouge par Touring.