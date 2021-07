Départs en vacances: voici quelques conseils pour tenter d'éviter les vols dans les habitations

Chaque été des cambriolages sont recensés lors des départs en vacances. Mais grâce aux nombreux objets connectés que l'on trouve dans le commerce, il est désormais possible de faire croire que l'habitation est occupée, en programmant, un éclairage ou encore une radio à distance.

Pour éviter une mauvaise surprise, de nombreux systèmes technologiques ont été conçus pour protéger votre maison des cambriolages, surtout en cette période de vacances.

"Toutes les nouvelles domotiques permettent de connaître les horaires du soleil, levé et couché, donc on peut faire des scénarios avant-après ou alors en utilisant un détecteur intérieur/extérieur pour enclencher un scénario. Ce que je vous montre (voir vidéo) est une prise connectée. Elle est sans fil donc on remplace les anciens mécanismes dans une installation. On met une passerelle et comme ça on peut piloter toutes les prises de son smartphone à distance", explique Dominique Binamé, le gérant d'un magasin de domotique.

Avant même que le voleur n'ait eu l'idée de pénétrer chez vous, il est possible de lui donner l'envie d'y renoncer. "Je pourrais rajouter un scénario sur les volets, dire qu'il est automatisé et puis le forcer, dire que les volets s'éteignent quand il fait nuit ou un peu avant par exemple", ajoute Dominique Binamé.

Les inspecteurs de proximité proposent gratuitement des visites préventives pendant que les citoyens sont en vacances, permettant de sécuriser les maisons et le quartier. "C'est vrai qu'en été, on a service où les citoyens envoient un mail et disent quand ils partent. De notre côté, en tant qu'agent de quartier, on passe régulièrement aux adresses pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de problème", indique Lidi Lombardo, inspecteur de quartier.

Certains préfèrent mettre le prix pour sécuriser leur maison, d'autres vont profiter des offres à moindre coût sur des sites en ligne. Il est donc à la portée de tous d'équiper sa maison avant son départ pour voyager l'esprit tranquille.