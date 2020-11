Dès ce lundi, les personnes asymptomatiques pourront à nouveau se faire tester pour le coronavirus. La Belgique revient à une stratégie de dépistage plus complète grâce à la mobilisation des laboratoires du pays. Ils devraient être désormais capables de traiter 90.000 tests chaque jour.

Il y a tout juste un mois, la décision a été prise de ne plus tester les personnes asymptomatiques. L’objectif: soulager les centres de tri et laboratoires, qui étaient alors surchargés.

Un mois plus tard, le retard semble avoir été résorbé. Les autorités ont entretemps multiplié le nombre de laboratoires habilités à effectuer des dépistages, sans oublier de renforcer le matériel. "Ils ont plus de matériel et plus de machines pour faire les tests. Ils ont plus de personnel pour les faire. Les laboratoires ont été repensés, les capacités de testing (ndlr: dépistage) par les laboratoires également. Et aussi les capacités de transfert des tests vers les laboratoires", nous explique Eric Vincke, coordinateur du centre de dépistage d'Ottignies.

Pour se faire dépister plus facilement, une nouvelle plateforme a été mise en place. Elle est accessible via le site masanté.be. "La plateforme est très complexe parce qu'elle permet au patient de prendre son rendez-vous, et de se présenter au centre de test où il a pris son rendez-vous. Dans le centre, l'accueillant peut récupérer la prescription envoyée par le médecin traitant", précise Eric Vincke.

Avec ces mesures supplémentaires, les autorités estiment qu’il sera possible d’effectuer des tests massifs. A long terme, le chiffre de 100.000 tests par jour est avancé, contre 40.000 actuellement.

