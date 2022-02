Dépité, Antonio a été recalé du poste de gardien de prison: un médecin l'a déclaré inapte en raison de son diabète

Ce soir après le RTL INFO 19H place au magazine "images à l'appui". Antonio a réussi tous les examens du Selor (bureau de sélection de l'administration fédérale) pour devenir gardien de prison. Le métier étant en pénurie, il a rapidement reçu une proposition pour travailler à la prison de Nivelles. Mais après avoir passé l'examen médical obligatoire, c'est le choc : un médecin du travail le déclare inapte à la profession en raison de son diabète. Selon le médecin traitant d'Antonio, n’y aurait pourtant aucune contre-indication.

"J'ai un capteur sur moi 24 heures sur 24 qui me permet de contrôler ma glycémie en permanence et autant de fois que je veux par jour. Cela fonctionne avec le téléphone. Le capteur est collé sur le bras", indique-t-il.

Le néphrologue d'Antonio semble d'ailleurs assez surpris de la décision prise par le médecin du travail. "Je lui ai expliqué la situation et il me dit 'mais enfin je comprends pas. Si je prends tes résultat et quelqu'un d'autre au hasard, sans savoir que tu es diabétique, tu es tout à fait dans la norme par rapport à tes prises de sang. Il n'y a aucun problème'."

Antonio est dépité et ne comprend pas l'impossibilité d'introduire un recours. "Je ne comprends pas trop l'interdiction de recours par rapport à la décision d'un seul médecin qui m'a vu 40 minutes dans sa vie."