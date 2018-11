Dépôts de compagnies pétrolières bloqués en Wallonie: "De plus en plus de difficultés à réapprovisionner les stations"

Plusieurs dépôts de compagnies pétrolières sont encore bloqués ce lundi. Petit à petit, des stations-service se vident en Wallonie. "On a de plus en plus de difficultés à réapprovisionner les stations-service. Dans de plus en plus de cas, les automobilistes se retrouvent devant des papiers accolés indiquant une rupture de produits", nous explique Olivier Neirynck, le porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Les difficultés d'approvisionnement se concentrent essentiellement sur la région liégeoise et dans la province du Hainaut. A Feluy, le barrage a été levé après une intervention policière. Cela ne résout cependant pas les problèmes immédiatement, comme l'explique Olivier Neirynck. "Il faudra le temps de pouvoir amener des camions. Il va y avoir énormément qui vont se présenter à Feluy et qui vont charger les carburants. Le problème est identique pour le mazout de chauffage. Les délais de livraison sont tout aussi importants que pour les carburants avec un impact assez dommageable pour les gens qui sont en panne de mazout et qui risquent devoir se chauffer au bois avant de pouvoir rallumer leur chaudière à Mazout", indique le porte-parole. Avant de conclure: "On attend les mouvements sur les dépôts. On espère que la raison l’emportera et que les dépôts se débloquent au fur et à mesure et qu’ils se débloquent immédiatement pour le mazout de chauffage car c’est une question d’humanité et de solidarité par rapport à tous les citoyens wallons".