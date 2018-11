Dépôts de compagnies pétrolières bloqués en Wallonie: risque-t-on la pénurie? "Il y a un gros problème"

Plusieurs dépôts de compagnies pétrolières sont encore bloqués ce lundi. Olivier Neirynck, le porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, était l’invité du RTL INFO 13H pour faire le point sur la situation. Il a répondu aux questions d'Olivier Schoonejans.





Y a-t-il une pénurie de carburant ?

"Non, certainement pas. Il est possible qu’il y ait à certains moments bien précis des ruptures d’approvisionnement mais elles seront temporaires. Tous nos distributeurs sont sur les routes pour approvisionner le plus rapidement possible les stations qui sont à court d’essence ou de diesel."





Comment faites-vous pour réaliser cet approvisionnement ?

"On a dans la région liégeoise des déblocages des barrages momentanés qui nous permettent de pouvoir aller recharger des produits de manière temporaires. Ou sinon, on se tourne vers les autres sites pétroliers, principalement en Flandre et à Bruxelles où là on a le produit qu’il nous faut. Notre gros problème, c’est au niveau du mazout de chauffage, cela nous pose un énorme problème et on ne comprend pas du tout le blocage qui est fait par ces gens-là qui ne laissent pas passer les camions qui doivent approvisionner les clients en mazout. Le froid est là, on ne peut pas se permettre de laisser les familles dans le froid, sans mazout."





A moyen terme, dans les prochains jours, vous voyez la situation évoluer comment ? Si les blocages persistent, vous arriverez toujours à remplir toutes les pompes et toutes les cuves en Wallonie ?



"Oui, mais il faudra effectivement un plus grand délai puisque le transport sera plus long et plus important à assurer. On fera tout pour répondre en temps et en heure à la demande du client."