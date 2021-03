Les clients s'enchaînent dans les salons de coiffure avant leur fermeture: "Je pense qu'on va terminer à 21h ce soir, sans manger et sans s'asseoir"

Dès samedi, les métiers dits de "contacts non médicaux" garderont une fois de plus portes closes pendant 4 semaines. Depuis l'annonce de ces nouvelles restrictions, les clients sont nombreux à avoir pris rendez-vous avant la fermeture des salons de coiffure et d'esthétique. Notre journaliste, Sébastien Capette, s'est rendu ce vendredi dans un salon de coiffure à Etterbeek en région bruxelloise et constate une affluence importante. "Depuis l'ouverture du salon à 8h30, les clients se sont amassés pour une dernière coupe avant la fermeture", remarque-t-il.

Sandra Bouchez, gérante de ce salon n'a pas eu une seconde de répit. "Ça n'arrête pas depuis 8h30 et je pense qu'on va terminer à 21h ce soir, sans manger et sans s'asseoir", confie-t-elle au micro de notre journaliste. Même certaines personnes ont essayé d'obtenir un rendez-vous en dernière minute. "On travaille depuis 1 mois avec rendez-vous donc ce n'était pas possible de les prendre comme ça malheureusement", poursuit la gérante.

La soirée s'annonce donc longue pour certains coiffeurs et centres d'esthétique avant un congé forcé d'un mois.