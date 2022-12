Derniers aliments, plantes ou... visite du Père Noël: sur les marchés de Noël, c'est parti pour le grand rush du réveillon (vidéo)

C'est le grand jour: ce soir, vous allez sans doute fêter Noël lors d'un réveillon aux ambiances toujours un peu particulière. Et comme chaque année, le 24 décembre, les marchés sont débordés par les clients, qui se ruent sur les échoppes pour faire leurs derniers achats.

Et cela concerne de nombreux produits ! "Ce sont les derniers achats. Des Jacinthes parce que ça sent très bon et que ça donne une ambiance de Noël", nous confirme une cliente. "Je viens juste chercher mon poisson", nous raconte une autre. Bernadette, elle, fait ses courses pour son réveillon à l'hôpital, avec ses collègues infirmières: une petite Jacinte et une belle bûche de Noël.

Sur le marché, aussi, l'ambiance est incroyable. Le Père Noël était même de passage à Wavre, en compagnie d'une chorale de gospel. Décidément, le 24 décembre est un jour à part.