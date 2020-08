Des accidents moins nombreux... mais plus graves: l'effet inattendu du confinement sur la sécurité routière (vidéo)

La sécurité routière a elle aussi été impactée par le confinement et, plus globalement, par la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est ce qu'a confirmé Benoit Godart, le porte-parole de VIAS (Institut Belge pour la Sécurite Routière) dans le RTL INFO 13H.

Le confinement a aussi eu un impact sur nos routes. Vous l'aurez remarqué aisément, le trafic a perdu en densité, surtout lors du confinement. Résultat: depuis le début de l'année 2020, les chiffres liés aux accidents sont en baisse.

"Le nombre de décès a baissé de 18% et le nombre de blessés de 26%", nous confirme à ce sujet Benoît Godart, le porte-parole de VIAS. "Concrètement, c'est 43 vies qui ont été sauvées et 6000 blessés qui ont été évités, dans une période où les hôpitaux avaient autre chose à faire".

Mais ces chiffres en cachent d'autres, nettement moins glorieux. Les accidents constatés sont majoritairement plus graves que d'habitude. "Certains conducteurs en ont profité pour appuyer un peu trop fort sur l'accélérateur, c'est vraiment dommage", détaille Benoit Godart. "Cela montre que sans contrôles, certains n'arrivent pas à adapter leur comportement. Avec le télétravail, le trafic devrait rester moins dense pendant quelques semaines. On devra prendre le risque de se faire contrôler si on ne veut pas avoir des accidents aussi graves que pendant le confinement".

Il l'annonce: pour éviter que les problèmes ne persistent, des contrôles seront mis en place régulièrement, principalement au travers de radars tronçons. Ces derniers mesurent la vitesse sur plusieurs kilomètres, au contraire d'un radar fixe.

Les cyclistes, eux aussi, ont été victimes de leur succès pendant le confinement. "Avec le confinement, le vélo était l'un des seuls moyens de se déplacer ou de se détendre. Bon nombre de Belges ont découvert ou redécouvert la Petite Reine. Le nombre d'accidents a augmenté, ce qui démontre la nécessité de proposer des infrastructures qui protègent les cyclistes", explique à ce sujet Benoit Godart.