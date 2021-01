La situation des ambulanciers privés n'est pas facile en cette période de coronavirus. La crise a débuté alors que la profession enregistrait, pour la première fois, une reconnaissance en Flandre et à Bruxelles. Le transport médical non urgent de patients est devenu bien plus réglementé. Problème: sur le terrain, cela ne s'est pas toujours vérifié.

Si en Wallonie une formation est nécessaire depuis 2004 pour devenir ambulancier de transport non-urgent, ce n'était pas le cas dans les deux autres régions du pays jusqu'à l'an passé où les choses ont été uniformisées pour l'ensemble du territoire. Désormais, une formation d'au moins 160 heures est exigée partout, avec une proportion de 75% de théorie et 25% de pratique.

Les ambulanciers qui exerçaient déjà leur profession avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle peuvent continuer à travailler. Mais ils doivent demander un agrément provisoire (ils ont jusqu'au 31 août 2022) et suivre une formation plus courte, de 40 heures, dans les cinq ans.

Il y aura donc progressivement une mise à niveau de l'ensemble des ambulanciers de transport non-urgent du pays. En attendant, on a donc des ambulanciers formés (surtout en Wallonie) et des ambulanciers moins formés qui coexistent.

Du temps doit donc être laissé aux ambulanciers pour se mettre aux normes. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est la crise sanitaire. Lors de la première vague, un problème s'est donc présenté. Devant l'urgence de la situation, les responsables de sociétés d'ambulances privées n'ont eu d'autres choix que de mobiliser leur personnel, quitte à envoyer des ambulanciers moins bien préparés à ce type d'interventions, n'ayant pas été formés aux outils et techniques nécessaires. "On a dû parfois aligner des ambulanciers qui n'étaient pas encore en adéquation complète", reconnaît Michaël Butacide, membre effectif de la Commission d'agrément des ambulanciers de transport non urgent de patients.

Certains ambulanciers n'avaient pas la connaissance des techniques de réanimation ou ne savaient pas comment désinfecter parfaitement une ambulance après le passage d'un patient covid, par exemple. "Par rapport à toutes ces mesures d'hygiène, certains n'ont pas la perception réelle de ce qu'il faut faire. En termes de décontaminations, des risques, de ce que ça engendre, certains ont clairement bâclé ce sujet. Ce n'est pas pour rien que dans certains services, des ambulanciers ont été malades. On ne voit par exemple pas l'utilisation des matériaux spécifiques que l'on va utiliser", résume Arnaud Franchini, responsable de NAAB Ambulances.

Cela signifie que des ambulanciers ont appris, sur le tas, des techniques de prises en charge de patients souffrant du covid-19. Certaines sociétés, disposant parfois de plus de personnel en réserve, ont préféré mettre certains ambulanciers au chômage économique au lieu de les envoyer sur des interventions liées au coronavirus.

Mais a-t-on dès lors mis des patients en danger ? Unanimement, les ambulanciers interrogés affirment que non. "Je ne pense pas qu'on ait été desservi pendant la crise sanitaire", répond Michaël Butacide. "Chacun a voulu apporter sa petite pierre à l'édifice. Chacun connaissait les risques et les moyens et formations qui devaient être proposées pour le contexte actuel. Les entreprises n'ont pas fait courir de risques à leurs employeurs: soit on mettait des moyens matériels et des formations à disposition, ce qui optimise notre travail, soit on savait qu'on ne savait pas le faire et on ne le faisait pas, quitte à avoir recours au chômage économique", détaille-t-il ensuite.

Moins bien formés ne veut pas dire non-formés

Même son de cloche du côté du SPF Santé Publique, qui reconnaît tout de même que la crise sanitaire a mis le projet à rude épreuve. "Moins bien formés ne veut pas dire non-formés", déclare d'abord Vinciane Charlier. "Il est possible que ces professionnels moins bien formés entrent quand même dans les conditions des mesures transitoires et donc soient bien admissibles à un agrément et un visa. Même dans l’éventualité de l’octroi d’un agrément provisoire, les détenteurs ont 5 ans pour suivre la formation complémentaire nécessaire à l’octroi d’un agrément définitif. Dès lors, tous ces professionnels ont actuellement le droit d’exercer leur profession, et ce sans mettre aucunement en danger la sécurité des patients pris en charge", précise-t-elle ensuite.

Le SPF Santé Publique était d'ailleurs dans le viseur de nombreuses sociétés d'ambulances privées, qui se sont plaintes de ne pas avoir obtenu les moyens suffisants pour respecter les normes en vigueur pendant la crise sanitaire. "Malheureusement, cette pandémie est une crise sanitaire majeure qui met sous pression tout le système de santé de notre pays, en ce y compris le transport de patients", reconnaît Vinciane Charlier, avant de se défendre. "En ces temps de crise et bien que cela soit extrêmement compliqué à déterminer, les ressources sont allouées de la manière la plus efficiente possible, au plus urgent et nécessaire. Le gouvernement tente néanmoins de subvenir aux besoins sur le terrain de tous les professionnels concernés par cette crise".

Notons aussi un avis global de ces ambulanciers: le personnel était nettement mieux préparé au moment de l'arrivée de la deuxième vague, ayant eu le temps de s'adapter aux procédures.

"Une formation largement suffisante"

C'est en partie pour éviter des scénarios de ce genre que la formation a été harmonisée. Cette dernière a été mise au point au contact des professionnels du secteur et doit correspondre à une liste de critères bien définis.

"La formation est suffisante parce qu'elle aborde l'ensemble des sujets nécessaires", confirme Michaël Butacide. "Au total, ce sont 500 objectifs d'apprentissage qui ont été validés. Tous en adéquation avec le transport non-urgent", précise-t-il ensuite.

Un avis partagé par les autres praticiens. "Elle est bonne, c'est vrai", reconnaît par exemple Arnaud Franchini. "Elle est largement suffisante pour la réalité du terrain de ce travail", résume-t-il. Mais il n'empêche qu'elle pourrait être nettement plus poussée, selon lui. "La différence est incroyable en termes d'heures avec les voisins européens, qui abordent d'autres thèmes, parfois dans le domaine de l'urgence", nous précise-t-il.

Le SPF Santé Publique suit le mouvement et rappelle surtout les risques qu'encourent ceux qui décideraient de s'en passer à l'avenir. "Dans l’éventualité où un professionnel exercerait sans ces documents nécessaires, cela équivaudrait à de l’exercice illégal et pourrait donc être sanctionné comme tel", rappelle Vinciane Charlier.

Il faudra donc attendre encore quelques années pour voir l'ensemble des ambulanciers belges atteindre le niveau requis par cet Arrêté Royal. Gageons que, d'ici là, la crise sanitaire sera derrière nous.