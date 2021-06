Des assouplissements également dans les maisons de repos : “Les résidents reprennent une vie normale”

De nombreux assouplissements des mesures sanitaires entrent en vigueur à partir de ce mercredi 9 juin en Belgique (voir les détails). Les maisons de repos sont également concernées puisque toutes les règles d’application jusqu’à ce jour tombent.

Néanmoins, pour ce retour à la normale, il faut que 90% des résidents soient vaccinés. Du côté du personnel, pas de taux de vaccination à atteindre. Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos de Belgique (Femarbel), nous a précisé que “les résidents ne doivent pas être pénalisés par des hésitations au caractère souvent irrationnel des membres du personnel”. Il rappelle qu’à Bruxelles, la couverture vaccinale du personnel des maisons de repos est loin d’atteindre le niveau de celui de la Flandre et de la Wallonie.

Les règles pour les maisons de repos ne sont donc désormais plus d’application mais les résidents doivent néanmoins se soumettre aux mesures sanitaires imposées aux Belges. Ils peuvent par exemple recevoir 4 personnes qui peuvent changer et se retrouver à 4 autour d’une table du restaurant de la maison de repos. Les résidents peuvent également retrouver des contacts physiques avec leurs proches mais les visiteurs doivent malgré tout garder leur masque. “On peut accepter le câlin bien entendu, en espérant que les gens soient responsables et raisonnables”.