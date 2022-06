Des bornes éthylotests interactives lancées en Wallonie: comment ça fonctionne ?

Pour sensibiliser les conducteurs wallons aux risques de l’alcool au volant, la Ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, et l’AWSR proposent une solution : des bornes éthylotests interactives dans les lieux de fête. La ministre était l'invitée de Bel RTL ce matin pour évoquer ce nouveau projet: "On lance une opération pilote aujourd'hui. C'est une borne qui sera placée dans des lieux festifs. Le principe est que vous soufflez dans un éthylotest tel que ceux utilisés par la police. La borne affiche ensuite une information. Soit, vous êtes en dessous du taux d'alcool autorisé, soit vous êtes au-dessus. Et là, on affiche le temps d'attente nécessaire avant de reprendre le volant."

La ministre met l'accent sur le respect du temps d'attente éventuellement affiché : "Tous les spécialistes disent que c'est le temps d'attente qui est fondamental avant de reprendre le volant. Ça ne sert à rien de boire du café ou de l'eau ou d'aller se promener. Si on a consommé trop d'alcool, il faut attendre."

Des bornes installées dans des lieux stratégiques

Six bornes seront installées dans un premier temps dans le Brabant Wallon. "En collaboration avec les zones de police, elles ont identifié les lieux les plus festifs. Ça peut être les lieux comme des discothèques, ou aussi des restaurants où il y a beaucoup de monde qui consomment de l'alcool", ajoute la ministre.

Ces bornes seront en libre-service.

Résultat, personne pour s'assurer que le volant n'est pas pris si le taux est positif. "C'est un outil pédagogique qui permet d'accompagner les utilisateurs, d'induire un changement dans les mentalités. Il y aura aussi sur le terrain des enquêteurs qui vont évaluer le dispositif. Je ne doute pas que les résultats soient positifs."