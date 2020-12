Dès ce lundi, la Wallonie assouplit les mesures dans les maisons de repos: qu'est-ce qui change?

Dès ce lundi, la Wallonie assouplit les règles concernant les visites dans les maisons de repos. Les résidents pourront enfin souffler un peu et voir leurs familles pour Noël.

La Wallonie assouplit les mesures dans les maisons de repos dès ce lundi. L'annonce avait été faite vendredi dernier par le cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

"C'est une très bonne chose que la ministre se mouille et prenne des décisions claires. Nous, on va autoriser une sortie par résident pendant la période des fêtes parce qu'on comprend que c'est important pour eux. Bien sûr la période d'une semaine de mise à l'isolement sera respectée à leur retour. On prend des précautions tout en faisant en sorte que Noël et la fin d'année soient confortables et un peu humain pour les résidents", se réjouit Marie-Cécile Loriau, directrice de la résidence Corbisier à Villers-Perwin.

Des mesures générales dès ce lundi 14 décembre:

Autorisation des visites de deux personnes par résident en même temps, toujours les mêmes pendant deux semaines

En fonction de la situation épidémique de l’établissement et des besoins exprimés par le résident ou son représentant, les visites seront organisées dans un espace dédié, et si besoin, dans les chambres

Strict respect des règles et mesures d’hygiène lors de ces moments de rencontre



"C'est une très bonne chose parce que c'est long de ne plus les voir! Et c'est dur quand on a plusieurs enfants, c'est difficile de faire un choix... On aime bien qu'ils puissent venir quand ils veulent et être disponible pour tous", explique avec joie Suzanne, résidente à la maison de repos Elisabeth de Liège.

Nouvelles mesures spécifiques pour les fêtes en application entre le 21 décembre et le 11 janvier:

Un Noël quasi normal s'annonce pour les résidents des maisons de repos ainsi que pour leurs familles. "Noël, c'est une fête de famille pour moi. On est toujours seul, très seul... Moi ça fait presque 4 ans que je suis ici et j'estime que les gens ont besoin de recevoir un peu de visite", pointe José, résident de la maison de repos Elisabeth à Liège.

Les visites des proches à l’intérieur de l’établissement seront privilégiées

Visite de deux personnes par résident en même temps toujours d’application MAIS les visiteurs pourront être différents de semaine en semaine

Les cadeaux pour les résidents seront autorisés

Un résident ou son représentant qui en fait la demande pourra participer aux fêtes de fin d’année en famille, dans le respect des règles édictées par le Comité de concertation, c’est-à-dire UNE personne (ou DEUX si la personne qui invite vit seule)

Le résident devra toutefois respecter une période de quarantaine de 7 jours à son retour, et sera testé au jour 7 par son médecin traitant

Des mesures seront prises par le personnel pour permettre aux personnes en quarantaine de réaliser des activités individuelles

L’organisation de repas, goûters et soupers festifs entre résidents sont encouragés, tout comme la diffusion de musique, la décoration de la maison, etc

Des inspections fortuites et inopinées seront organisées dans les établissements pour s’assurer du respect des règles sanitaires

"Je veux croire que les familles sont sensibilisées et qu'elles vont jouer le jeu avec nous. Et de toute façon, le résident sera en isolement une semaine donc c'est un choix que la famille et le résident doivent faire", précise Marie-Cécile Loriau.