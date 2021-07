Des centaines d'animaux décollent ou atterrissent chaque année à l’aéroport: voici à quoi ressemble leur terminal (vidéo)

Des centaines d'animaux empruntent l’aéroport pour voyager chaque année : des chiens, des chats, mais aussi des reptiles ou des chevaux. Depuis un an, un hangar a été installé à Brussels Airport pour les accueillir. Ils passent parfois plusieurs jours en transit ou en quarantaine.

Ce centre de soin et d’inspection animalier de l’aéroport de Bruxelles est ouvert depuis un an. Il accueille les animaux qui quittent notre pays mais aussi ceux qui y arrivent. Les chiens Gus et Jacob viennent du Burundi, ils attendent ici leur vol vers les Etats-Unis, pays où leurs propriétaires les attendent. "Ici, c’est comme un hôtel pour les animaux. Ceux-ci peuvent jouer dans notre jardin, ils sont soignés comme il faut", décrit Anne Goovaerts, la coordinatrice du centre.

On vérifie que tout est bien sécurisé, pour qu’ils aient tout ce dont ils ont besoin durant le vol

Les chevaux ont une porte d’embarquement adapté, pour rejoindre l’avion qui les fera voyager : un vol cargo qui demande beaucoup de préparation. "On s’assure que leur nourriture et leur eau soient préparées. On vérifie que tout est bien sécurisé, pour qu’ils aient tout ce dont ils ont besoin durant le vol", explique Jordy Vanis, transporteur de chevaux.

Dans le centre, six soigneurs s’occupent des clients de passage. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est également présente dans le bâtiment, pour s’assurer que les animaux importés n’apportent aucune maladie sur le territoire. Un contrôle administratif est également effectué. Damart vient de Turquie, le chien attend dans le centre que ses papiers soient régularisés. Pendant ce temps, il bénéficie d’un suivi personnalisé.

C’est important pour nous de vraiment recréer leur milieu de vie

"On lui donne à boire et à manger. Il peut aller à l’extérieur et tout ce qu’ils font est consigné dans un document donc on peut suivre l’état de l’animal", précise la coordinatrice du centre.

"C’est important pour nous de vraiment recréer leur milieu de vie et c’est pour cela qu’on a différents box où on peut adapter tout ce qui est lumière, tout ce qui est ventilation pour qu’ils se sentent comme à la maison", détaille Nathalie Pierard, la porte-parole de Brussels Airport.



Depuis le début de l’année, 365 chiens, 72 chats et 240 chevaux sont passés par ce bâtiment. Des animaux plus inhabituels transitent également par ici, comme un cheptel de 500 alpagas arrivés chez nous en octobre dernier.