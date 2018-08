Des centaines d'enfants perdus à la Côte belge: voici quelques conseils donnés aux parents

Au cours de la première quinzaine du mois d'août, 485 enfants se sont égarés à la Côte belge, a indiqué lundi l'intercommunale IKWV. En juillet, 1.100 enfants s'étaient perdus, ce qui représente un nombre record. Aucun incident notable n'est toutefois survenu.

Dans le détail, 597 enfants s'étaient égarés lors de la première quinzaine de juillet et 503 lors de la seconde. Ces nombres élevés sont attribuables au beau temps, qui a attiré plus de monde à la mer.

Les 750.000 bracelets gratuits permettant d'identifier un enfant ont d'ailleurs tous été distribués mais cela n'a pas posé de problèmes car les autorités disposaient encore de bracelets non distribués l'été dernier.

Il est demandé aux parents de se montrer responsables et de guider leurs enfants sur la plage et de leur signaler la présence des postes de secours. Ces postes seront tous gardés jusqu'à la fin août et, jusqu'au 15 septembre, au moins un poste par commune du littoral sera occupé par une personne habilitée.