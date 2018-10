Des centaines de véhicules de police trop polluants à Bruxelles et Anvers

À la police fédérale, un véhicule de service sur six est trop polluant pour circuler à Bruxelles et Anvers depuis que les deux villes, en imposant des zones de basse émission (LEZ), empêchent les plus polluants de pénétrer sur leur territoire, rapportent La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws et De Morgen lundi.



Les voitures et camionnettes super polluantes de la police fédérale sont inscrites sur une "liste blanche" qui les exempte de l'amende de 150 euros à Anvers et 350 euros à Bruxelles.





"Une vraie honte"



Selon la police fédérale, 550 véhicules trop polluants peuvent circuler à Bruxelles, et 250 à Anvers. La police fédérale se dit pourtant résolue à acheter à l'avenir des véhicules moins polluants, essence, voire hybrides.

Florent Platteeuw, du syndicat de police SLFP, estime que c'est une "vraie honte": "L'État oblige les citoyens à moins polluer mais ne fait rien par contre pour ses propres véhicules".