Des centres de dépistage débordés à l'approche des vacances: certains ont dû fermer l'accès

Avec les départs en vacances qui approchent, beaucoup de candidats au voyage doivent aussi se faire tester. Résultat: de nombreux centres de dépistage sont déjà débordés. Certains ont même décidé de fermer, le temps de se réorganiser. Et cela ne risque pas de s'arranger avec la possibilité de faire des tests gratuits dès la semaine prochaine.

Le centre de dépistage Vottem (Herstal) a installé une barrière pour bloquer l'accès au centre. Ce dernier étant saturé, les professionnels ont été obligés de fermer l'accès. La situation actuelle est quasiment impossible à gérer pour le personnel soignant. "Aujourd'hui, on n'a même pas pu prendre de pause. C'était vraiment difficile", nous indique Zoulijha Zarrab, médecin responsable du centre de dépistage.

90% des tests effectués ce vendredi concernent des départs vers l’étranger. "Je suis là parce que je veux aller voir le match des Belges dimanche à Séville", nous confie une personne venue se faire tester.

Les gens sont complètement démunis

Sur les 400 tests effectués, 2 étaient positifs. Ces personnes ne pourront donc pas partir en vacances. "On est vraiment très embêté par l'administratif. On sent vraiment la fracture numérique qui peut y avoir dans la population. Les gens sont complètement démunis et ne savent pas comment obtenir ces fameux codes pour avoir droit aux tests gratuits", nous explique Jérôme de Marchin, chef de service adjoint au laboratoire du CHR Citadelle.

La situation risque de se compliquer davantage ces prochains jours. "Une panique se fait au niveau de la population. Les gens ont un avion, un train ou une voiture à prendre. C'est ça qui perturbe aujourd'hui", précise Antoine Gruselin, responsable communication du CHR Citadelle.

Les personnes n’ayant pas pu se faire vacciner à temps pour partir en vacances pourront bénéficier de deux tests PCR gratuits dès le 28 juin, indique le cabinet de Frank Vandenbroucke. La procédure est expliquée dans cet article.