Des citoyens se mobilisent contre le réchauffement climatique à Bruxelles: "On connait les solutions... il faut les mettre en oeuvre"

Une mobilisation citoyenne s'est tenue ce samedi entre midi et 14H sur l'esplanade face au Parlement européen à Bruxelles. Les manifestants se sont réunis contre le réchauffement climatique. Leur objectif principal est de faire gonfler le nombre de participants et manifestants en vue du rassemblement national le 2 décembre, juste avant la COP24, le prochain sommet international sur le climat.



Le célèbre climatologue belge Jean-Pascal Van Ypersele s'est exprimé face à la foule. Il s'est notamment adressé à une petite fille pour lui expliquer que si elle aimait la neige, elle devait en profiter car il y en aurait de moins en moins, et que lorsqu'elle tomberait elle ferait plus de dégâts qu'avant. Ou que si elle aimait la mer, elle devrait en profiter également, car l'Homme remplit les océans de plastiques et de déchets.



Nous l'avons interviewé avant sa prise de parole. "Les dangers sont encore plus visibles, plus personne ne peut nier que le climat est en train de changer. On sait très bien que c'est à cause de notre consommation de combustible fossile principalement. Il faut absolument qu'on réduise cette consommation le plus vite possible à zéro en passant à d'autres sources d'énergie, en étant beaucoup plus efficaces, il faut isoler massivement les bâtiments pour qu'on consomme beaucoup moins d'énergie pour les chauffer. Il faut utiliser beaucoup plus les transports publics, les vélos, beaucoup moins la voiture. On connaît les solutions… il faut les mettre en œuvre", a expliqué Jean-Pascal Van Ypersele.