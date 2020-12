Des contrôles "covid" renforcés en Belgique: certaines missions "habituelles" de la police plus assurées?

En raison de l'accumulation des tâches dédiées aux policiers, il existe un risque que leur travail régulier soit réduit, prévient la police samedi.



Les autorités belges ont décidé de contrôler plus strictement le respect des mesures mises en place pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. C'est surtout la police qui va être sollicitée pour veiller au grain. Si la police affirme qu'elle s'acquittera loyalement de ces tâches, elle met en garde contre des problèmes de capacités dus aux nombreuses tâches supplémentaires qui lui incombe.

"On regarde toujours en direction de la police mais on atteint notre maximum", prévient Nico Paelinck, président de la Commission permanente de la police locale, après une réunion du groupe de travail en charge de l'application des mesures. Le chef de la police locale avertit qu'en raison de ces missions supplémentaires, le travail régulier des policiers risque d'être réduit. Il pense notamment aux activités habituelles opérées dans les quartiers. La police demande que d'autres services prennent aussi leurs "responsabilités". Il renvoie notamment à la SNCB et à l'agence flamande de la santé. M. Paelinck estime par exemple que l'entreprise ferroviaire devrait assumer un suivi des mesures Covid.

