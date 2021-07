Des demandeurs d'emploi aident les sinistrés des inondations: l'ONEM fait un geste

De nombreuses personnes se sont mobilisées pour venir en aide aux personnes sinistrées après les inondations des semaines dernières. Des coups de main bénévoles mais qu'il est pourtant nécessaire de déclarer si l'on est au chômage. C'est ce que rappelle l'ONEM, l'Office National de l'Emploi.

Chaque jour, une vingtaine de bénévoles se mobilisent pour récupérer, trier et envoyer les dons dans les régions sinistrées. "Je me suis renseignée, j'ai téléphoné à mon syndicat pour avoir ces renseignements" explique Cindy, une des bénévoles qui est également à la recherche d'un emploi. "Eux m'ont dit que je devais les prévenir 15 jours avant, remplir des papiers et les envoyer à l'ONEM pour avoir une autorisation." ajoute-t-elle avant de déclarer que remplir des papiers pour faire du bénévolat 15 jours avant les inondations "c'était un peu impossible".

C'est pourtant la procédure à suivre. Les chômeurs doivent recevoir le feu vert de l'ONEM au risque de perdre une partie de leurs allocations.

Au vu de la situation exceptionnelle, des règles spéciales ont été mises en place par l'Office de l'emploi. "Toutes les personnes qui exerce un bénévolat, qu'ils soient chômeur complet ou chômeur temporaire, pour le nettoyage des zones sinistrées ou l'aide à la population touchée ne doit pas faire cette déclaration préalable [de 15 jours] et ne doit rien renseigner sur ses cartes de contrôle." détaille Catherine Bertinato, la directrice du bureau de l'ONEM de Namur.

Pas de risque de perdre les allocations donc, cette situation exceptionnelle durera jusqu'au 31 août. Après cela, il faudra remplir le document nécessaire 15 jours à l'avance.