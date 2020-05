Dès dimanche, vous pourrez voir 4 personnes maximum: notre mode d'emploi

Entre les déclarations de la Première Ministre à l'issue du dernier Conseil National de Sécurité mercredi, et les centaines de questions (voici nos réponses) qui ont surgi pour tous les cas (un peu) particuliers, il est plus que nécessaire de faire un bilan aussi imagé que possible.

Le cas le plus simple, c'est deux familles de 4 personnes qui souhaitent se voir. Dès dimanche, ils pourront se rendre visite et cela fonctionnera dans les 2 sens, les uns chez les autres, tant qu'ils ne voient personne d'autre !

Autre cas simple, une famille de 4 personnes décide de privilégier les grands-parents. Ils pourront se réunir l’un chez l’autre. Mais attention, là aussi, pas d’autres contacts possibles, même si la famille n'a vu finalement que deux personnes.

Là où ça se complique, c'est pour une famille avec 3 enfants. Oui, ils pourront recevoir de la visite mais ne pourront pas se déplacer tous ensemble. Ils sont trop nombreux.

Egalement, pour la famille de 4 personnes qui a choisi deux amis qui vivent seuls, et un couple. Oui ils pourront se réunir chez la famille orange mais pas inversement. Et les amis comme le couple ne pourront pas aller ailleurs.

Enfin, dernier cas, et il y a une certaine tolérance: les couples séparés avec enfants. Chacun pourra voir et recevoir mais surtout il faudra éviter de se rassembler davantage.

Les experts du groupe de déconfinement précisent que la mesure des '4 personnes maximum' en appelle surtout à la responsabilité des citoyens. Il n'y aura pas de contrôle de police relatif à ces visites, mais il faut suivre les recommandations pour éviter de "rouvrir les vannes de transmission", a expliqué Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB.

