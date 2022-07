Des dizaines de tonnes de déchets: l'énorme défi des festivals après la fin des concerts

Les festivals de l'été sont pris d'assaut par les nombreux festivaliers qui en ont été privé ces dernières années à cause de la pandémie de Covid. Le grand soleil à participé à la fête et une fois que les derniers concerts se terminent, les festivaliers s'en vont poursuivre leur été ailleurs.

Mais le départ de ces derniers ne signifie pas que le travail est terminé, au contraire. Exemple à Dour où les derniers campeurs ont quitté le site il y a une semaine. Depuis, des centaines de personnes sont mobilisées pour effacer toute trace du festival.

En quelques chiffres, il y a un millier de toilettes et 44 km de barrière à démonter ainsi que 45 tonnes de déchets à évacuer.

"Sur le site, on retrouvera ce qui est gobelets et mégots de cigarette", détaille Manon Cuvellier, responsable d’une partie des équipes chargées du nettoyage. "Sur le camping, ça sera beaucoup de déchets alimentaires et des mégots en grand nombre".

"Dans les objets perdus, on retrouve beaucoup de portefeuilles, de lunettes de soleil et des sacs", ajoute-t-elle.

Le démontage et le nettoyage seront terminés à 90% le week-end prochain. Mais le site sera entièrement vidé le 10 août seulement, soit pratiquement un mois plus tard.