Des éclaircies ce mercredi après-midi avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie

Le temps sera sec mercredi après-midi avec des champs nuageux et quelques éclaircies. Ces dernières seront temporairement encore assez généreuses dans la partie centrale du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans le même temps, des champs de nuages élevés puis de moyenne altitude gagneront la Belgique depuis le littoral. Les maxima, doux pour la saison, seront compris entre 7 et 11 degrés.

Ce mercredi soir, quelques dernières ouvertures dans le ciel seront possibles. Le ciel se couvrira ensuite sur l'ensemble des régions et une zone de pluie envahira lentement notre pays depuis l'ouest. En fin de nuit, des éclaircies pourront se développer sur l'ouest mais un risque d'averses sera présent. Les minima se situeront entre 4 et 9 degrés. Jeudi, la zone de pluie nous quittera par l'Allemagne en fin de matinée. Le temps deviendra sec et partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les maxima, de nouveau du côté de la douceur, oscilleront entre 7 et 10 degrés. Vendredi, il fera généralement sec avec des périodes ensoleillées. Le matin, les nuages bas seront toutefois temporairement plus nombreux, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, avec également du brouillard sur le flanc sud de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.