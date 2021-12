Des employés vaccinés en entreprise: comment et dans quelles conditions?

Les entreprises vont apporter leur aide à la campagne de vaccination. Un projet test de vaccination en entreprise est à l'étude. Cela concerne les sociétés dont les employés ne peuvent pas être en télétravail. Selon le Soir, 5 sont prêtes à tester le projet.

Des injections en entreprise. La vaccination s’invite sur le lieu de travail. L’objectif est d’accélérer l’administration des doses et faciliter la vie des travailleurs.



"Au lieu de se déplacer vers un centre de vaccination, le centre de vaccination vient vers vous. On est plus flexible, c’est plus facile et on donne l’occasion à la personne concernée de parler à un médecin", déclare Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique.

Le projet pilote concernera entre 10 et 20 entreprises de plus de 1.000 travailleurs, dont le géant pharmaceutique GSK. La vaccination ne concernera que les employés qui doivent se rendre sur place. Elle devrait obligatoirement passer par la médecine du travail. C’est la condition pour garantir le respect de la vie privée.

"L’entreprise prête ses locaux. Tout ce qui concerne l’aspect administratif et donc les informations potentiellement sensibles et confidentielles sont traitées par des médecins, par la médecine externe de manière telle que l’employeur n’est censé donner aucune donnée. Et donc on peut affirmer qu’il n’y a pas de problème sur la protection de la vie privée", déclare l’avocat Olivier Wery.

Un accord a été trouvé entre syndicats et patrons. Si le projet pilote est concluant, l’opération sera étendue à d’autres entreprises.