Des engagements prévus pour faire face au nouvel afflux de réfugiés

(Belga) Le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, Dirk Van den Bulck, reconnaît qu'une nouvelle crise de l'asile se profile, mais il estime qu'il est encore trop tôt pour parler de grande crise. Interrogé sur Radio 1 sur la grève au centre de demandeurs d'asile Petit-Château à Bruxelles, il a confirmé que le nombre de demandes était en hausse en Belgique et dans d'autres pays et qu'il y avait un manque de places.

Des engagements sont en cours afin d'accélérer les procédures. Mais cela demande du temps, selon le commissaire général, probablement plusieurs semaines et mois. Cela ne peut se faire sans l'application effective des accords de Dublin, qui imposent de traiter la procédure de certains demandeurs d'asile en fonction du pays de l'Union européenne où ils arrivent en premier lieu. Selon M. Van den Bulck, les mouvements migratoires secondaires sont en forte augmentation. Il rejette par contre l'hypothèse de voir affluer de nombreux migrants afghans. "Aucun fait ne permet de dire que nous allons faire face à une migration massive." De nombreuses personnes ont été déplacées dans ce pays au premier semestre en raison des combats entre l'armée et les talibans mais ces affrontements sont terminés. Il y a bien un risque de persécutions, mais il ne s'agit que d'un groupe limité. La plupart des Afghans vivant à la campagne ne voient plus de combats, expose M. Van den Bulck. (Belga)