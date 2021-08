À quelques jours de la rentrée, certains enseignants sont toujours sans école. Ces professeurs sont certains qu’ils auront du travail pendant l’année. Le problème, c’est qu’ils ne savent pas quand, où, et pour combien de temps.

20 ans d’expérience et pourtant toujours la même galère pour Jessica. Comme chaque année, à quelques jours de la rentrée, cette enseignante maternelle, recherche un travail. "Je ne sais pas préparer ma rentrée, préparer mes classes. Donc je tourne en rond", déplore-t-elle.

Pas de doute, cette enseignante qui réside à Bouffioulx sait qu’elle aura du travail cette année. Mais la difficulté, c’est l’incertitude. "Je sais qu'on va m'appeler pour un remplacement, quelqu'un qui tombe malade, enceinte, etc. On va m'appeler, ça c'est sûr. Mais quand? Pour quel endroit? Quelles classes? Je ne sais pas", raconte-t-elle.

Dans les groupes de professeurs qui existent sur Facebook, elle constate beaucoup de demandes d’emplois mais peu d'offres d’écoles.

Faire des plans est compliqué

Cette situation est vécue par d'autres membres du corps enseignants. C'est notamment le cas de Florence. Cette logopède qui réside à Saint-Servais ne connaît pas, elle non plus, son prochain lieu de travail. L’an dernier, elle avait un agenda rempli dans une école spécialisée mais cette année, il n'en est rien. "Ça a tardé pour recevoir la circulaire. Puis quand on l'a reçue, on n'avait toujours pas les infos pour le nombre d'heures. Donc on est toujours dans le suspense de savoir qui sera présent le 1er septembre. C'est compliqué car on ne sait pas se projeter. On ne sait pas combien d'heures on aura, quel salaire on aura... Faire des plans est compliqué", nous confie-t-elle.

Une situation compliquée qui pousse certains de ces travailleurs à se remettre en question sur leur avenir. "On est comme tout le monde. On a des choses à payer. Donc cela veut dire que chaque année, on regarde les offres en se disant 'Si je n'ai pas de nouvelles, je postule là-bas'", souffle la logopède.