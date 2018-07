Prêt à accueillir des étudiants étrangers chez vous? Voici comment procéder

Des jeunes de 15 à 18 ans vont venir s'installer en Belgique pour une année. Pour cela, ils doivent être logés par des familles. Sur les ondes de Bel RTL, Mathieu Loyez, porte-parole de l'asbl Web Windrose, explique comment faire pour les accueillir.

Des étudiants étrangers vont arriver en Belgique à la fin du mois d'août. L'association Web Windrose recherche des familles d'accueil pour ces jeunes de 15 à 18 ans. Ces derniers viennent du Mexique, de Colombie, d'Equateur, du Japon, de Suisse entre autres et doivent être hébergés durant un an.





Si cela vous tente, voilà comment vous y prendre...



"On cherche encore une quizaine de familles pour ces jeunes qui ont entre 15 et 18 ans de toutes nationalités confondues et qui vont arriver ici à la fin du mois d'août. Une des premières choses à faire, c'est d'abord d'en discuter en famille pour voir si vous avez les moyens de le faire et si on a envie de s'engager sur la durée comme ça. Une fois que c'est décidé, vous pouvez nous contacter. Un coordinateur local passe à la maison, en discute avec vous, vous explique comment ça marche, comment on va s'y prendre pour aller à l'école, comment on va organiser tout ça et quelles sont les règles à mettre en place à la maison. Il va vous épauler toute l'année pendant ce programme d'échange", explique Mathieu Loyez, porte-parole de l'asbl Web Windrose sur les ondes de Bel RTL.