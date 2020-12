Des fêtes clandestines sont organisées en Belgique: le message d'Alexander De Croo aux participants

Le Premier ministre Alexander De Croo était l'invité exceptionnel du RTL INFO 19H ce mardi. A trois jours du dernier comité de concertation de l'année, il a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

Depuis l'instauration des restrictions sanitaires, la police fait face à des contrevenants. Parmi eux, certains n'hésitent pas à organiser des fêtes clandestines réunissant des dizaines de personnes. Sur le plateau du RTL INFO 19h, le Premier ministre Alexander De Croo a tenu à rappeler à l'ordre.

"Ce sont des fêtes illégales. On a augmenté les amendes pour cela et je le défends. C’est un comportement asocial. Vous pouvez pensé que d’un point de santé, il ne peut y avoir un impact sur vous. C’est faux. On voit des jeunes qui se retrouvent dans les hôpitaux. Mais ce que l’on voit surtout, c’est que ce sont les plus vulnérables qui sont touchés: vos parents, vos grands-parents. La conséquence est que beaucoup de ces gens meurent. Je comprends que l’on veuille se rencontrer. Je comprends que ça dure depuis longtemps mais si on veut battre cette pandémie, on va le faire ensemble. Personne ne sera en bonne santé si tout le monde ne l’est pas. C’est difficile mais c’est le moment de montrer la solidarité avec les plus vulnérables. On en connaît tous. On a tous des gens autour de nous qui sont vulnérables et qui peuvent être les victimes des comportements de chacun", a expliqué le Premier ministre.

L'interview du Premier ministre est à retrouver dans son intégralité ici.